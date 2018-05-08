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В Баварии в двух железнодорожных катастрофах за день погибли четыре человека

В понедельник, 7 мая, в Баварии произошли две железнодорожные катастрофы. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в округе Швабия товарный состав столкнулся с пригородным пассажирским поездом. Трагедия произошла недалеко от вокзала в городе Айхах.

Погибли машинист пригородного поезда и одна из пассажирок. Об этом официально сообщила компания Deutsche Bahn. Еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На участке дороги между Ингольштадтом и Аугсбургом пришлось временно перекрыть движение поездов. Пассажиров бесплатно перевозят автобусами.

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А возле населенного пункта Зесхаупт пригородный пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, оказавшийся на рельсах. Погибли водитель машины и пассажир, сидевший на переднем сиденье. Один из пассажиров поезда получил травму.

В обоих случаях проводится расследование. Причины катастроф пока не называются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о столкновении поездов в Австрии, где пострадали более 50 человек.