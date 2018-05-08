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Модель Playboy рассказала, что лично наблюдала, как Дональд Трамп занимался сексом с ее подругой (фото)
Бывшая немецкая модель Playboy в интервью британскому изданию Daily Mail рассказала, что действующий президент Дональд Трамп вступил в интимные отношения с ее лучшей подругой, когда его вторая жена (тогда еще только невеста) Марла Мейплз была беременна.
Модель Эльке Йенсен заявила, что лично наблюдала за тем, как Трамп и модель Барбара Мур, которая также позировала для Playboy, занимались сексом летом 1993 года в Башне Трама, куда он пригласил обеих блондинок. Сначала они были в гостиной, затем перешли в спальню. «Мы разговаривали, смеялись, пили, сидя на кровати, а затем он начал раздевать Барбару…», — заявила Эльке. «Они, кажется, даже не знали, что я тоже присутствую. Он очень запал на Барбару», — заявила немка.
Йенсен также говорит, что была разочарована апартаментами Трампа. «По телевизору показывали, что у него дома все в золоте. Но золота в там не было — обычная комната. На меня это не произвело впечатления. Я ожидала большего», — сказала 51-летняя модель.
По словам Эльке, чувства между Дональдом и Барбарой казались искренними. Мур считала его своим бойфрендом и не знала о его отношениях с Марлой.
Бизнесмен Трамп женился на 29-летней Мейплз в 1993 году и развелся в 1999-м. Их единственная общая дочь Тиффани родилась 13 октября 1993 года.
В апреле 49-летняя Барбара Мур заявила, что у нее с Трампом были отношения в течение шести месяцев, когда Марла ждала ребенка. Их роман начался в марте 1993 года — спустя три месяца после того, как Мур провозгласили Девушкой месяца Playboy.
О своих отношениях с Дональдом Трампом миру поведала также бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая жена Трампа Ивана приняла участие в итальянском шоу «Танцы со звездами», шокировав публику прозрачным платьем.
Эльке Йенсен (слева) и Барбара Мур (справа)
Дональд Трамп с беременной Марлой Мейплз
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”