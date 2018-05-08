Минобороны вычислило слабое место армии РФ

Политика

Россия развернула на границе с Украиной мощную группировку, но уже известны ее слабые места. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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По оценкам министра, к границе Россия стянула группировку примерно из 80 тыс. человек, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Пока у РФ нет ресурса, чтобы провести полномасштабную агрессию против Украины. «Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс за период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южных военных округов», — предупредил глава Минобороны в интервью «Обозревателю».

«Нам с вами мечтать, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украины, точно рано, — убежден министр. — РФ начала вкладывать огромные средства в развитие своих вооруженных сил не сегодня, и поэтому имеет определенные преимущества, особенно в части ядерного, ракетного потенциала, авиации. В то же время „провисают“ сухопутные войска. Мы наблюдаем за этим процессом, отслеживаем, каким путем движется Россия, какие угрозы могут возникнуть и, конечно, принимаем адекватные решения для максимального нивелирования угроз».

Напомним, ранее президент Петр Порошенко озвучил данные разведки о том, что до 50% воюющих сейчас на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск, являются гражданами России.