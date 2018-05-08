Шоу-бизнес

В Лиссабоне ранили журналиста, приехавшего на «Евровидение»

В Португалии ранили прибывшего освещать «Евровидение-2018» журналиста из Греции.

Анджелоса Дадалиаса ударили ножом в центре Лиссабона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Aixmi.

По данным СМИ, у журналиста украли 4 тысячи евро, он госпитализирован с раной, не представляющей угрозы его жизни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала «Евровидения-2018».