В Минобороны уточнили, что США передаст Украине помимо "Джавелинов"

Украина

Ракетные комплексы Javelin — не единственное вооружение, которое Украина попросила у США. На следующем этапе Украине нужно будет повысить уровень готовности воздушных сил, систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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«В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым», — объяснил министр в интервью «Обозревателю».

«Сегодня мы должны сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы. Все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий», — уточнил глава Минобороны.

Напомним, ранее США передали Украине американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin: 37 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.