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Футбол на ТВ 9 мая: где смотреть кубковый финал «Динамо» — «Шахтер»

11:43 8 мая 2018   23
Футбол на ТВ 9 мая: где смотреть кубковый финал «Динамо»&nbsp;— «Шахтер»
Инф. «ФАКТОВ»


9 мая (среда)

Кубок Украины. Финал

«Динамо» — «Шахтер» 20.30 «Украина», «Футбол 1»

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