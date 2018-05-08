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Футбол на ТВ 9 мая: где смотреть кубковый финал «Динамо» — «Шахтер»
9 мая (среда)
Кубок Украины. Финал
«Динамо» — «Шахтер» 20.30 «Украина», «Футбол 1»
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”