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Апелляционный суд отказал защитникам капитана судна «Норд»
Апелляционный суд Херсонской области во вторник, 8 мая, не удовлетворил жалобу адвокатов капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко по избранной ему мере пресечения.
«Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов по „Норду“. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога, которую адвокаты внесли ранее, и обязательство являться к следователю по понедельникам остается в силе», — цитирует Крым. Реалии пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяну Тихончик.
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Сообщается, что сам Горбенко не явился в Апелляционный суд Херсонской области на рассмотрение жалобы.
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал судно.
6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко, его арестовали до 31 мая. Позже за него внесли залог — 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россияне захватили украинское судно и доставили моряков в Крым.
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