Задержанный в ОАЭ Рудьковский снова на свободе

Политика

Задержанный в ОАЭ беглый экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский недолго пробыл за решеткой: правоохранители уже отпустили подозреваемого, и он покинул Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источники в Генпрокуратуре.

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Согласно информации Генпрокуратуры, Рудьковского задержала местная полиция по подозрению в подделке документов, но сведения о поддельном иракском паспорте у экс-министра не подтвердились. «Никаких поддельных иракских паспортов не было», — утверждает источник.

По информации Генпрокуратуры, бывший депутат и министр в розыске в Украине не находится. Рудьковского в свое время объявляли в розыск «Интерпола» по делу о похищении экс-главы ЧАО «Нефтегаздобыча» (пострадавший указал на экс-министра как на заказчика похищения), но затем сняли с розыска.

Фото rudkovskiynick/Twitter