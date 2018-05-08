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Тому, кто купит квартиру за 85 млн долларов, подарят два билета в космос, яхту, Rolls-Royce, Lamborghini и еще кучу подарков (фото)

Тому, кто купит в Нью-Йорке роскошный пентхаус с видом на Гудзон за 85 миллионов долларов, дадут в придачу еще кучу подарков. Продающий самую дорогую в городе квартиру бизнесмен-риелтор, филантроп, основатель и президент компании River 2 River Realty Дэниел Нейдитч предлагает покупателю сразу весь спектр роскошной жизни.

Новый хозяин квартиры бесплатно получит два автомобиля Rolls-Royce Phantoms (один из них — с откидным верхом), а также один Lamborghini Aventador. Прилагается также яхта стоимостью миллион долларов с оплаченной пятилетней арендой ее пребывания в доке на реке Гудзон. Покупатель также сможет бесплатно провести лето в особняке-курорте Watermill, пребывание в котором стоит 350 тысяч долларов за сезон.

Как сообщает New York Post, в числе подарков — годовой абонемент на еженедельные обеды на двоих в престижном ресторане Daniel Boulud’s. В «пакет» также входит абонемент на посещение матчей баскетбольной команды Brooklyn Nets.

Оплачены также на год вперед услуги дворецкого и личного повара.

И, в довершение всего, нового владельца осчастливят двумя билетами в космос стоимостью 250 тысяч долларов каждый. Полет состоится на борту космического корабля Virgin Galactic.

39-летний Нейдитч считает, что его предложение — отличный вариант для кого-то состоятельного, не являющегося жителем Нью-Йорка. Благодаря удачной покупке он сразу же приобщится к жизни и ценностям коренных горожан.

«В некотором смысле, я предлагаю на продажу образ жизни. Я предлагаю иностранцу возможность сразу же войти в колею», — говорит бизнесмен.