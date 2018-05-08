Массовое отравление в Черкассах: госпитализированы 42 школьника

Происшествия

Помощник начальника Управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко сообщил, что после школьной линейки в больницу попали 42 ребенка.

«В оперативно-координационный отдел Управления ГосЧС от диспетчера „Станции скорой медицинской помощи“ поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки. Впоследствии количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15», — сообщил он на своей страничке в Facebook.

На место происшествия выехала оперативно-мобильная группа Управления ГСЧС, а также отделения химической, радиологической и бактериологической защиты, сотрудники СБУ, Нацполиции и местное руководство.

«Экспресс-анализ воздуха показал, что сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», — сообщил Константин Проценко.

По его словам, предварительный диагноз у всех пострадавших — отравление неизвестным веществом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число госпитализированных после массового отравления на свадьбе в Одесской области увеличилось вдвое.