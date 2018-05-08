- 13:36 Иньеста решил податься в Японию на зарплату 82 тысячи долларов… в день
- 13:20 Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников в реанимации
- 13:16 Массовое отравление шаурмой в Одессе: девять человек — в инфекционной больнице
- 13:15 СБУ провела обыски дома у руководителей компартии
- 13:10 Суд отказался арестовать зампредседателя Черновицкого горсовета
- 13:09 В Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам
- 12:48 В Нацсовете отреагировали на скандальный ролик «Интера»
- 12:47 Парламент Армении избрал нового премьер-министра
- 12:44 Неизвестный киевлянин перечислил в госбюджет рекордную сумму налогов
- 12:44 Праздновать 9 мая День Победы — это «абсолютно правильно», — Вятрович
На Донбасс пришел "гумконвой" из РФ: в Луганске раздавали просроченные презервативы
Во временно оккупированном Луганске возле средней школы № 12 старшеклассникам и прохожим раздавали просроченные презервативы. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.
«Недалеко от здания проходил муж, ему тоже дали. Он принес домой, выяснилось, что гель и презервативы просрочены. Такое тоже бывает, людям на смех», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
Другой собеседник Андрей добавил, что «видимо, пришла очередная гуманитарка, а недоглядели по срокам». «Нужно ж куда-то ее девать», — предположил он.
По его словам, до этого инцидента в так называемой гуманитарной помощи приходило просроченное детское питание. «Дети травились. Были консервы рыбные и мясные, крупы с молью и личинками», — добавил луганчанин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбасс отправился очередной «гумконвой» из России.
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”