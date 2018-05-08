Украина

На Донбасс пришел "гумконвой" из РФ: в Луганске раздавали просроченные презервативы

Во временно оккупированном Луганске возле средней школы № 12 старшеклассникам и прохожим раздавали просроченные презервативы. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

«Недалеко от здания проходил муж, ему тоже дали. Он принес домой, выяснилось, что гель и презервативы просрочены. Такое тоже бывает, людям на смех», — сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой собеседник Андрей добавил, что «видимо, пришла очередная гуманитарка, а недоглядели по срокам». «Нужно ж куда-то ее девать», — предположил он.

По его словам, до этого инцидента в так называемой гуманитарной помощи приходило просроченное детское питание. «Дети травились. Были консервы рыбные и мясные, крупы с молью и личинками», — добавил луганчанин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбасс отправился очередной «гумконвой» из России.