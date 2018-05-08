Андрей Шевченко получил предложение из Италии

Спорт

Бывший форвард «Милана» и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил приглашение сыграть в прощальном матче своего знаменитого одноклубника Андреа Пирло. Об этом на своем сайте сообщил журналист Sky Sport Italiа Джанлуки ди Марцио. Встреча состоится 21 мая на знаменитой арене «Сан-Сиро» в Милане.

Кроме Шевченко, проводить Пирло из большого футбола соберется целое созвездие игроков: Буффон и Каннаваро, Каладзе и Костакурта, Мальдини и Зеедорф, Лемпард и Альбертини, дель Пьеро и Тотти, Роналдо и Роналдиньо (всего 55 мастеров футбола).

Отмечу, что места на тренерской скамье команд займут известные специалисты Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Мауро Тассотти и Роберто Донадони.

Кстати, 38-летний Андреа Пирло, которому принадлежит рекорд серии А по числу голов, забитых со штрафных (28), провел большую часть своей карьеры в двух клубах — «Милане» и «Ювентусе». Он победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В коллекции знаменитого полузащитника шесть золотых медалей чемпионата Италии, два Кубка и три национальных Суперкубка. В футболке сборной страны (116 поединков, 13 мячей) Пирло, завершивший карьеру в ноябре прошлого года в составе «Нью-Йорк Сити», становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала».