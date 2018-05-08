Киевская Родина-мать надела венок из маков (фото)

Общество

Ко Дню памяти и примирения 8 мая монумент «Родина-мать» в Киеве украсили венком из маков. Эта традиция появилась в 2015 году. Тогда же был издан и президентский указ об отмечании Дня памяти и примирения. В том же году красный мак окончательно утвердился в Украине как символ памяти о погибших во Второй мировой войне.

Надевание венка на «Родину-мать» растянулось на два дня — в процесс вмешалась дождливая погода со шквальным ветром.

Утром возле «Родины-матери» при участии главы государства открылась фотовыставка «Герои». 9 мая рядом в парке Вечной Славы состоится возложение цветов. В Музее истории Украины во Второй мировой войне запланирован концерт духового оркестра, поминальный реквием, молебен за мир в Украине.

Читайте также: Украинская молодежь должна знать всех своих героев, — Порошенко

Напомним, на 9 мая по Украине заявлено проведение около 1500 массовых акций в крупных городах и областных центрах. Еще около 500 акций должны состояться 8 мая, в День памяти и примирения. Организаторы акций заявили участие 400 тыс. человек.

Фото Любомира Гаврилишина/Facebook