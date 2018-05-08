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Киевская Родина-мать надела венок из маков (фото)
Ко Дню памяти и примирения 8 мая монумент «Родина-мать» в Киеве украсили венком из маков. Эта традиция появилась в 2015 году. Тогда же был издан и президентский указ об отмечании Дня памяти и примирения. В том же году красный мак окончательно утвердился в Украине как символ памяти о погибших во Второй мировой войне.
Надевание венка на «Родину-мать» растянулось на два дня — в процесс вмешалась дождливая погода со шквальным ветром.
Утром возле «Родины-матери» при участии главы государства открылась фотовыставка «Герои». 9 мая рядом в парке Вечной Славы состоится возложение цветов. В Музее истории Украины во Второй мировой войне запланирован концерт духового оркестра, поминальный реквием, молебен за мир в Украине.
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Напомним, на 9 мая по Украине заявлено проведение около 1500 массовых акций в крупных городах и областных центрах. Еще около 500 акций должны состояться 8 мая, в День памяти и примирения. Организаторы акций заявили участие 400 тыс. человек.
Фото Любомира Гаврилишина/Facebook
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”