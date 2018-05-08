Суд арестовал «идейного» убийцу-рецидивиста, воевавшего за «ДНР»

Украина

Арестован боевик, которого 5 мая взяли в плен украинские военные. «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и арестовал на 60 суток ранее судимого 35-летнего жителя Донетчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Участие в террористической организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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«Житель ныне оккупированного города Енакиево Донецкой области был дважды судим за умышленные убийства и грабежи. В октябре 2016 года из „идейных“ побуждений он вступил в ряды войска террористической организации „ДНР“, куда был зачислен в 3-й мотострелковый батальон 7-й отдельной мотострелковой бригады „Минобороны ДНР“. Был оператором ПТУР (противотанковая управляемая ракета. - Авт.). Участвовал в захвате населенных пунктов на Донбассе, зданий и других объектов на территории Донецкой области; сооружал блокпосты и обустраивал огневые позиции боевиков, принимал участие и в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Досудебное расследование осуществляет СБУ под процессуальным руководством прокуратуры», — рассказал «ФАКТАМ» прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 мая текущего года во время проведения мероприятий на линии разграничения в Бахмутском районе Донецкой области, пособника оккупантов задержали сотрудники объединенной группы Главного управления отдела военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил. Во время задержания мужчина был одет в военную форму российского образца и бронежилет российского производства.

