Звезда Голливуда Марго Робби порадует поклонников ролью роковой красотки в фильме «Терминал»

Шоу-бизнес

Кинообзор

В украинский прокат выходят пять новых фильмов. Поклонники Марго Робби смогут увидеть ее в роли роковой женщины в фильме «Терминал». В двух комедиях — американской «Душа компании» и французской «Мой бриллиантовый развод» — рассказывается о разведенных женщинах, которые по разному решают свои личные проблемы. Ценители французского кинематографа получили возможность увидеть сразу две драмы — «До свидания там, наверху!» и «Молодая женщина».

«Терминал»

(16+, Венгрия — Великобритания — США, RLJE Films, триллер)

Два киллера соглашаются выполнить заказ, предложенный им неизвестным. Дело рискованное, но щедро оплачивается. И все бы шло у убийц хорошо, если бы не внезапно появившаяся красотка…

Вот такую запутанную историю, которая произошла в некоем европейском городе, рассказывает режиссер Вон Стейн. Это его дебютная самостоятельная работа. До сих пор Стейн выполнял функции ассистента режиссера. Это не помешало голливудским звездам согласиться на участие в «Терминале».

Главную женскую роль исполнила австралийская актриса Марго Робби («Отряд самоубийц»). Ей 27 лет. В 2018 году Марго номинировалась на премию «Оскар» как лучшая актриса («Я, Тоня»). В картине также задействованы британский актер Саймон Пегг («Первому игроку приготовиться») и американский актер Майк Майерс (трилогия «Остин Пауэрс»).

«Душа компании»

(13+, США, Warner Bros., комедия)

Американка средних лет решила вернуться в колледж, чтобы завершить обучение, которое когда-то ей пришлось прервать из-за замужества. А теперь супруг неожиданно ее бросил. И женщина намерена доказать всем и вся, что она может изменить свою жизнь. Проблем у героини хватает, и одна из них заключается в том, что вместе с ней в колледже учится ее… дочь!

Главную роль в фильме сыграла известная актриса Мелисса Маккарти («Шпионка»). В комедии также снялась популярная певица Кристина Агилера. А снял картину супруг Мелиссы Бен Фальконе («Леди-босс»).

«До свидания там, наверху!»

(16+, Франция, Gaumont, драма, бюджет — 23 миллиона долларов)

Драма режиссера Альбера Дюпонтеля («9 месяцев строгого режима») была выдвинута на соискание премии «Сезар» в 13 категориях и победила в пяти из них. Дюпонтель, который исполнил в своем фильме одну из главных ролей, был назван лучшим кинорежиссером во Франции.

«До свидания там, наверху»!" - экранизация одноименного романа Пьера Леметра (2013 год). Это история непростых отношений двух молодых людей. Во время Первой мировой войны один из них, сын миллионера и начинающий художник, спас жизнь бывшему почтальону, но сам получил тяжелое ранение. Его лицо изуродовано, и парень не хочет возвращаться домой. Молодой художник просит спасенного им сослуживца объявить его погибшим. А когда он начинает писать картины о войне, товарищ становится его импресарио…

Напарником Дюпонтеля стал в фильме аргентинский актер Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту»). Во французском прокате картина собрала 15,1 миллиона долларов.

«Молодая женщина»

(18+, Франция, Blue Monday Productions, драма, бюджет — 1,2 миллиона долларов)

Фильм демонстрировался в прошлом году на Каннском международном кинофестивале и получил там приз — «Золотую камеру» — за лучшую режиссуру. Сняла картину Леонор Серраль. Это ее режиссерский дебют.

После нескольких лет скитаний Паула возвращается в Париж. Покинутая бывшим любовником, безработная и неприкаянная, она начинает жизнь с нуля. Паула находит работу няни в богатой семье и продавщицы в отделе нижнего белья, знакомится с симпатичным телохранителем и начинает оттаивать от прошлых отношений.

Критики разных стран отмечают удивительную игру актрисы Летиции Дош. Во Франции фильм собрал 308 тысяч долларов.

«Мой бриллиантовый развод»

(12+, Франция, Studio Canal, комедия)

Фильм стал режиссерским дебютом популярной французской актрисы Мишель Ларок («Super Алиби»). Комедия снята по пьесе ирландского драматурга Джеральдины Арон.

От жительницы Ниццы на Рождество ушел муж. Выслушав советы матери, подруг и психоаналитика, она решает поступить по-своему и насладиться в полной мере свободой.

Главную женскую роль исполнила Мишель Ларок. Ее партнером стал известный актер Кад Мерад («Любовь от всех болезней»).

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»