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Неизвестный киевлянин перечислил в госбюджет рекордную сумму налогов
В 2018 году в Киеве зафиксирован рекорд: житель столицы задекларировал к уплате наибольшую на сегодня сумму налогов — свыше 120 млн гривен. Об этом сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
По словам руководителя ГФС, в этом году вдвое увеличилось число тех граждан, кто задекларировал к уплате в бюджет более 10 млн гривен налогов. Если в прошлом году таких физлиц было только семеро, то в этом году уже 12. Граждане решили заплатить налоги с зарубежных доходов и налоги от операций с инвестиционными активами.
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Налоговые обязательства в размере от 10 млн до 50 млн гривен задекларировали восемь жителей Украины (Киев и Запорожская область). Три жителя столицы и Киевской области зафиксировали в декларации обязательство уплатить налог в диапазоне от 50 млн до 100 млн грн.
Напомним, в 2017 году доходы в размере более 1 миллиона гривен задекларировали 4063 украинца.
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