Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Неизвестный киевлянин перечислил в госбюджет рекордную сумму налогов

12:44 8 мая 2018   506
деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В 2018 году в Киеве зафиксирован рекорд: житель столицы задекларировал к уплате наибольшую на сегодня сумму налогов — свыше 120 млн гривен. Об этом сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

По словам руководителя ГФС, в этом году вдвое увеличилось число тех граждан, кто задекларировал к уплате в бюджет более 10 млн гривен налогов. Если в прошлом году таких физлиц было только семеро, то в этом году уже 12. Граждане решили заплатить налоги с зарубежных доходов и налоги от операций с инвестиционными активами.

Читайте также: Названы депутаты-миллионеры, получившие деньги от государства на аренду жилья

Налоговые обязательства в размере от 10 млн до 50 млн гривен задекларировали восемь жителей Украины (Киев и Запорожская область). Три жителя столицы и Киевской области зафиксировали в декларации обязательство уплатить налог в диапазоне от 50 млн до 100 млн грн.

Напомним, в 2017 году доходы в размере более 1 миллиона гривен задекларировали 4063 украинца.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины