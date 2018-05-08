Суд отказался арестовать зампредседателя Черновицкого горсовета

Украина

Подольский районный суд Киева отказался арестовать заместителя председателя Черновицкого городского совета Владимира Середюка и установил залог в размере 106 тысяч гривен. Прокурор просил суд избрать для Середюка меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают «Українські Новини».

Сообщается, что во время досудебного расследования было установлено, что Середюк, сговорившись с исполняющим обязанности главы правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины», директором дочернего предприятия «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», требовал от директора частной компании ежемесячную неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды промышленных помещений.

Суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 105 720 гривен.

Суд возложил на подозреваемого следующие обязательства: прибывать к прокурору, следователю или суду по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он фактически проживает; сдать на хранение свой заграничный паспорт.

Кроме того, прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте для руководителя «Хлеба Украины». Суд частично удовлетворил ходатайство, возложив на второго подозреваемого такие же обязательства, как и на Середюка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на взятке задержали руководителей «Хлеба Украины».