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Суд отказался арестовать зампредседателя Черновицкого горсовета
Подольский районный суд Киева отказался арестовать заместителя председателя Черновицкого городского совета Владимира Середюка и установил залог в размере 106 тысяч гривен. Прокурор просил суд избрать для Середюка меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают «Українські Новини».
Сообщается, что во время досудебного расследования было установлено, что Середюк, сговорившись с исполняющим обязанности главы правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины», директором дочернего предприятия «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», требовал от директора частной компании ежемесячную неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды промышленных помещений.
Суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 105 720 гривен.
Суд возложил на подозреваемого следующие обязательства: прибывать к прокурору, следователю или суду по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он фактически проживает; сдать на хранение свой заграничный паспорт.
Кроме того, прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте для руководителя «Хлеба Украины». Суд частично удовлетворил ходатайство, возложив на второго подозреваемого такие же обязательства, как и на Середюка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на взятке задержали руководителей «Хлеба Украины».
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