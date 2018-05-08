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Массовое отравление шаурмой в Одессе: девять человек — в инфекционной больнице
Девять человек госпитализированы в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу после употребления шаурмы. Люди купили шаурму в киоске «Вкус Востока», расположенном в центральной части города — в Приморском районе, на пересечении улицы Канатной и переулка Матросова.
По информации регионального главка Госпродпотребслужбы, предварительный диагноз у троих госпитализированных — острый гастроэнтероколит, у шестерых — пищевая токсикоинфекция.
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«Специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава и Госпотребслужбы устанавливают источник и факторы передачи инфекции. Эксперты отобрали шесть проб пищевых продуктов, 15 смывов, пробу воды и обследовали работника. Лабораторные исследования находятся в работе», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ситуация находится на контроле главка Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Ранее «ФАКТЫ"сообщали о массовом отравлении на свадьбе в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области. После празднества в местном кафе «Изольда» на больничных койках сначала оказались 20 человек, среди которых 5-летний ребенок, затем количество отравившихся возросло почти вдвое.
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