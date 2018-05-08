Украина

Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников в реанимации

Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вместе с главой Кабмина Владимиром Гройсманом они вылетают в Черкассы, где во вторник, 8 мая, зафиксировано массовое отравление детей неизвестным веществом. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Как сообщила Ульяна Супрун в Twitter, 11 детей находятся в реанимации. Всего госпитализирован 51 ребенок.

Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров"я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph — Уляна Супрун (@usuprun) 8 мая 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам.