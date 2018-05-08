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Украина

Массовое отравление детей в Черкассах: 11 школьников в реанимации

13:20 8 мая 2018   91
Массовое отравление детей в Черкасаз: 11 школьников в реанимации
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вместе с главой Кабмина Владимиром Гройсманом они вылетают в Черкассы, где во вторник, 8 мая, зафиксировано массовое отравление детей неизвестным веществом. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Как сообщила Ульяна Супрун в Twitter, 11 детей находятся в реанимации. Всего госпитализирован 51 ребенок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам.

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