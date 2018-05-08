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Спорт

Иньеста решил податься в Японию на зарплату 82 тысячи долларов в… день

13:36 8 мая 2018   186
Иньеста
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый полузащитник Андрес Иньеста, официально объявивший об уходе из «Барселоны» по окончании сезона (в футболке каталонского гранда он завоевал 32 трофея!), продолжит карьеру в чемпионате Японии. По информации ESPN, 33-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт на три года с японским клубом «Виссел Кобе». Ежегодная зарплата Иньесты в Стране восходящего солнца составит 30 миллионов долларов (более 82 тысяч в американской валюте в день!).

Большую роль в сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором компании Rakuten — титульного спонсора «Барселоны».

После 13 туров японский клуб, цвета которого защищает чемпион мира немец Лукас Подольски, занимает в чемпионате страны десятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрес Иньеста мог променять «Барселону» на вино в Китае.

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