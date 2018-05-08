Спорт

Иньеста решил податься в Японию на зарплату 82 тысячи долларов в… день

Знаменитый полузащитник Андрес Иньеста, официально объявивший об уходе из «Барселоны» по окончании сезона (в футболке каталонского гранда он завоевал 32 трофея!), продолжит карьеру в чемпионате Японии. По информации ESPN, 33-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт на три года с японским клубом «Виссел Кобе». Ежегодная зарплата Иньесты в Стране восходящего солнца составит 30 миллионов долларов (более 82 тысяч в американской валюте в день!).

Большую роль в сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором компании Rakuten — титульного спонсора «Барселоны».

После 13 туров японский клуб, цвета которого защищает чемпион мира немец Лукас Подольски, занимает в чемпионате страны десятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрес Иньеста мог променять «Барселону» на вино в Китае.