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- 14:03 Три экс-президента Украины поддержали создание автокефальной православной церкви
Украинцы должны поддержать усилия Порошенко по созданию единой поместной церкви, — Кучма
Украинцы должны поддержать усилия президента Петра Порошенко по созданию в Украине единой поместной православной церкви. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма во время пресс-конференции трех экс-президентов Украины относительно предоставления автокефалии православной церкви в Украине.
«Я думаю, что действительно пришло время, когда мы во весь голос должны присоединиться к президенту Порошенко, к Верховной Раде и поддержать (создание поместной церкви. — Авт.)! Люди добрые, у нас намного будет меньше проблем, намного будет меньше противоречий, правда, они не сразу исчезнут! Мы понимает, что противоречия будут! Но, давайте, идти таким путем!», — заявил он.
Он посетовал, что почти все православные страны мира имеют свою автокефальную церковь.
«Лишь в Украине и Беларуси нет автокефальной церкви, но с Беларусью все понятно — она в союзе с Росисей! А мы — независимое государство! Нам сам Бог велел иметь и церковь свою, поместную, автокевальную!», — считает Кучма.
Он отметил, что противоречия будут всегда, но большинство украинцев должны быть в этом вопросе единогласны. Он привел в пример Польшу, где большинство населения всегда были единогласны по ключевым вопросам развития страны.
«У нас четыре года война идет и мы объединиться не можем! Так, может эта проблема объединит нацию нашу!», — сказал второй президент Украины.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Петр Порошенко, выступая в парламенте, заявил, что предоставление автокефалии Киевскому патриархату окончательно уничтожит «русский мир» в Украине.
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