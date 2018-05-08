Порошенко поручил выяснить причину отравления детей в Черкассах

Украина

Председатель СБУ, руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и председатель Черкасской облгосадминистрации доложили президенту Украины о ситуации с отравлением детей в Черкассах.

«Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром», — сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкасах госпитализировали 51 ребенка, 11 — в реанимации.