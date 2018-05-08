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Звезда кинотрилогии «Человек-паук» Кирстен Данст родила первенца
Американская актриса немецкого происхождения Кирстен Данст впервые стала мамой. Кинозвезда, которой 30 апреля исполнилось 36 лет, родила мальчика. Об этом сообщает издание People. Отец ребенка — жених Кирстен, 30-летний актер Джесси Племонс. Он является ее партнером по телесериалу «Фарго», в котором они играют семейную пару.
Кирстен и Джесси начали встречаться в 2016 году. В январе этого года Данст объявила о своей беременности.
Актеры радуются пополнению и ведут подготовку к свадьбе, которая должна состояться в ближайшие месяцы.
Кирстен Данст, которая начала сниматься в кино в детстве, прославилась после роли в фильме 1994-го года «Интервью с вампиром». За эту работу она в 12 лет получила премию «Сатурн», а также номинировалась на «Золотой глобус». Кирстен снималась в роли Мэри Джейн Уотсон в кинотрилогии о Человеке-пауке.
Она также известна по фильмам «Меланхолия», «Девственницы-самоубийцы», «Уимблдон», «Мария-Антуанетта».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первенца родила Хлое Кардашьян.
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