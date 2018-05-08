Звезда кинотрилогии «Человек-паук» Кирстен Данст родила первенца

Шоу-бизнес

Американская актриса немецкого происхождения Кирстен Данст впервые стала мамой. Кинозвезда, которой 30 апреля исполнилось 36 лет, родила мальчика. Об этом сообщает издание People. Отец ребенка — жених Кирстен, 30-летний актер Джесси Племонс. Он является ее партнером по телесериалу «Фарго», в котором они играют семейную пару.

Кирстен и Джесси начали встречаться в 2016 году. В январе этого года Данст объявила о своей беременности.

Актеры радуются пополнению и ведут подготовку к свадьбе, которая должна состояться в ближайшие месяцы.

Кирстен Данст, которая начала сниматься в кино в детстве, прославилась после роли в фильме 1994-го года «Интервью с вампиром». За эту работу она в 12 лет получила премию «Сатурн», а также номинировалась на «Золотой глобус». Кирстен снималась в роли Мэри Джейн Уотсон в кинотрилогии о Человеке-пауке.

Она также известна по фильмам «Меланхолия», «Девственницы-самоубийцы», «Уимблдон», «Мария-Антуанетта».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первенца родила Хлое Кардашьян.