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Украинцы стали активнее инвестировать и распродавать недвижимость, — ГФС
Итоги кампании по декларированию доходов демонстрируют, что граждане стали активнее инвестировать и распродавать недвижимость. Так, на 25 процентов в сравнении с предыдущим годом увеличилось количество налогоплательщиков, получивших доход от операций с инвестиционными активами. На 22 процента стало больше тех, кто получил доход от продажи движимого и недвижимого имущества.
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«Общая сумма задекларированного налогоплательщиками дохода составила 57,5 млрд гривен. Это на 13%, или на 6,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. К оплате задекларировано 2,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и 259,8 млн грн военного сбора. Это соответственно на 28% и 15% превышает показатели соответствующего периода прошлого года», — подчеркнул и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
Больше всего доходов задекларировали налогоплательщики в Киеве и Киевской области — суммарно 22,4 млрд гривен и 3,8 млрд гривен. Всего по состоянию на май гражданами были поданы свыше 507 тыс. деклараций о доходах.
Напомним, число миллионеров в Украине выросло на 16%, или на 559 человек. Самому молодому из них исполнилось семь лет и живет он в городе Черкассы.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”