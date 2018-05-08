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- 13:59 В Киеве ограничат движение на бульваре Леси Украинки
В Киеве ограничат движение на бульваре Леси Украинки
В Киеве перекроют ряд важных транспортных артерий в связи с выполнением ремонтных работ. Так, частично ограничат движение транспорта на бульваре Леси Украинки. Здесь на участке от ул. Эспланадной до ул. Госпитальной будут класть новое асфальтобетонное покрытие.
Движение транспорта на данном участке ограничат с 20.00 8 мая до 6.00 9 мая.
Также 9, 10 и 11 мая с 07.00 до 19.00 будет ограничено движение транспорта на ул. Павла Тычины. Там также будут менять асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе. Ограничения будут действовать с 20.00 8 мая до 7.00 9 мая.
Напомним, в Киеве собираются запустить новую систему оповещений о перекрытии определенного участка дороги.
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