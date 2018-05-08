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- 14:12 «Манчестер Сити» устроил световое шоу в Житомирской области
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«Манчестер Сити» устроил световое шоу в Житомирской области (видео)
Руководители «Манчестер Сити» оригинальным образом поздравили игроков, добывавших чемпионство в сезоне-2017/2018. В родных городах каждого из 25 футболистов, а также на родине главного тренера Хосепа Гвардиолы в Каталонии был устроен яркий световой перформанс с поздравительными словами в адрес победителей премьер-лиги.
Получил свою долю внимания и 15-тысячный городок Радомышль в Житомирской области, где родился и вырос полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. На стене местного замка появилась подсветка с фото футболиста практически в полный рост и подписью на украинском языке «Вітаємо, Олександре! Переможець Прем’єр-ліги 2017−18».
— Сейчас я живу не в Радомышле, поэтому на световой инсталляции мне побывать не удалось, — рассказал «ФАКТАМ» отец футболиста Владимир Зинченко. — Но видео, конечно, в интернете видел. Это большая честь и гордость. Благодарен руководству «Манчестер Сити», что привезли в нашу глубинку такое шоу — это дорогого стоит. Я восхищаюсь клубом, в котором играет мой сын. Достаточно посмотреть, как они относятся к своим футболистам, независимо от того, откуда ты и сколько тебе лет.
По окончании сезона Саша собирается в отпуск, но пока конкретных планов не озвучивал. Когда решит, даст знать. Он у меня парень обязательный, если сказал — значит, я могу быть уверенным на 200 процентов, что точно сделает. Впрочем, даже на отдыхе времени у него мало, поскольку со многими друзьями надо встретиться, пообщаться.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом досрочно — за пять туров до завершения чемпионата.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко повторил достижение Олега Лужного.
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