Черкасскую школу, где массово отравились дети, закроют

Происшествия

До выяснения причин массового отравления школьников в Черкассах учебный процесс в школе № 8 будет приостановлен. Школу временно закроют. Такое решение приняло руководство учебного заведения.

После утренней школьной линейки в больницу попали 50 школьников и два учителя. Некоторые потеряли сознание прямо на мероприятии, еще часть почувствовали головокружение. Также у некоторых детей медики диагностировали тахикардию (нарушение сердечного ритма). Об этом сообщает Черкасский горсовет.

Городской голова Анатолий Бондаренко после посещения областной детской больницы отчитался, что состояние детей улучшается. 11 учеников все еще в реанимации, остальные — в отделениях неврологии и педиатрии.

«Пока нет четкого понимания, что повлекло массовую потерю сознания и головокружение у детей разного возраста. Утренняя линейка проходила традиционно на улице, до завтрака. Погодные условия позволяли это осуществить. Также нет оснований жаловаться на потребление каких-то школьных блюд, поскольку дети только пришли из дома и ничего не ели в школьной столовой», — отметил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.

По информации Воронова, в учебном заведении не проводился ремонт, не велись покрасочные работы, что могло бы спровоцировать появление резких запахов или выделение вредных веществ. Причины отравления выясняются.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», президент поручил немедленно расследовать причины отравления учащихся. В Черкассы направлено руководство Минздрава.