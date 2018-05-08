Когда откроют столичные коммунальные пляжи?

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«В этом году, говорят синоптики, весна началась 24 марта и закончилась уже 5 мая. Люди спешат на природу, чтобы отдохнуть в лесу, погреться на песке у воды. Погода, по всему видно, уже установилась. Но почему до сих пор официально закрыты пляжи? Как их готовят и когда же состоится открытие сезона?» Тамара Матейченко, Киев

Действительно, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше обычных показателей. Самый ранний срок наступления лета за последний 137-летний период наблюдений отмечен в 1996 году — 22 апреля. В начале нынешнего мая зафиксировано уже 10 температурных рекордов, а 5 мая — рекорд максимальной температуры, когда после полудня столбик термометра поднимался до отметки +30,2°С, что на 1,8°С выше предыдущего максимума в 1954 году. А среднесуточная температура уже составляла +23,8°С. Как отмечают специалисты, наступление лета гарантирует защиту от весенних заморозков.

Многие столичные жители поспешили к водоемам, где легче переносить жару, а вот коммунальщики еще не торопятся открыть пляжи. Почему?

— По правилам, пляжи открывают, если вода прогревается до 18 градусов тепла, — рассказал «ФАКТАМ» Евгений Кобан, руководитель пресс-службы КП «Плесо». - Обычно так случается в начале июня, но нынешний сезон откроем раньше — к третьей декаде мая, хотя температура воды уже достигла нормативных показателей. Пляжами нельзя называть любые песчаные береговые участки. Это прежде всего общественное место, которое надо соответственно подготовить для отдыха киевлян и гостей города. И пока пляж не будет отвечать определенным требованиям, он не сможет считаться безопасным местом. Ранней весной обработали участки от клещей, в данное время санинспекция изучает пробы воды (они исследуются при температуре не менее 18 градусов тепла). Их будут брать постоянно в течение сезона и контролировать ситуацию, особенно после дождей (к слову, рекомендуется воздержаться от купания в течение 48 часов после осадков).

В этом году ремонтировались и подготавливались все пляжи, но больше внимания все же уделили капитальной реконструкции двух больших — «Венеция» и «Молодежный». Там поменяли коммуникации, старые постройки заменили небольшими экспериментальными админзданиями, уложили дорожки к воде, завезли чистый песок, установили лавочки, кабинки для переодевания. Оптимизировали запасы инвентаря (ведь в основном люди приносят с собой все необходимое). Пляжную зону периодически собираемся чистить с помощью специальной техники (восемь машин хватит на все зоны). Речной песок (из Вышкородского и Броварского районов Киевской области) на пляжи регулярно подсыпают, доставляя его баржами или грузовиками. Обязательно проводится радиационный (выдается паспорт качества) и бактеорологический контроль песка (с выдачей сертификата соответствия санитарным и гигиеническим требованиям). За три последних года на пляжи завезено около 10 тысяч тонн песка (в этом году на «Радужный», «Венецию» и «Молодежный» высыпали более трех тысяч тонн).

Гарантирую: люди просто не узнают обновленных пляжей. В лучших мировых традициях создавать в таких зонах максимальную линию песка и свести к минимуму расположение построек. Люди приходят на пляж отдыхать в прибрежной части, позагорать, поплавать, поэтому освободили территории от лишних палаток, киосков, «забегаловок» и «шанхаев».

В нынешнем сезоне оборудовали 13 пляжей (в прошлом году их было 11). Новые «Веселка» (жилмассив Никольская Слободка, Днепровский район) и «Галерный» (улица Набережно-Корчеватская) соответствуют принятым нормам. В частности, в зонах прибрежного отдыха обязаны находиться медпункты и спасательные патрули. К слову, у спасателей уже появляются специально закупленные комплексы-вышки. И такие посты уже укомплектованы 180 пляжными патрульными, которые оснащены всем необходимым для работы: спинальными досками, каяками, аптечками, тюбами нового поколения, мобильными серфами, гидроциклами и прочим.

От погоды зависит, какой будет вода и какой предупредительный флаг будет развеваться над спасательной вышкой, определяя статус пляжа: зеленый — можно купаться, желтый — не рекомендуется, красный — запрещено. Но есть еще один флаг — голубой. Он как знак качества. Представители международной организации по ключевым критериям определяют, заслуживает пляж такого флага или нет. Мы старались, устраняли недочеты и реагировали на замечания. Предъявлялся стандартный ряд требований: в плане удобного подъезда, к качеству воды, песка, условиям посещения пляжей людьми на колясках, наличию спасательных постов и медпунктов, туалетов и душевых кабин. Европейская организация работает по программе, которая приобрела в мире авторитет, а ее сертификаты стали неоспоримым доказательством высшего качества организации пляжного отдыха. Последний визит экспертов к нам состоялся недели две назад. И если в прошлом году три наших пляжа получили голубой флаг, то в этом году их стало семь: «Пуща-Водица», «Золотой», «Детский», «Молодежный», «Венеция», «Веселка» и «Галерный».

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

