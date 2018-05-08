Суд оставил под стражей бывшего «киборга» и двух айдаровцев (фото)

Происшествия

Во вторник, 8 мая, Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей бывшего бойца батальона «Айдар» Александра Корниевского (позывной «Кулибин» — на фото), задержанного 19 апреля сотрудниками СБУ в Киеве. Его обвиняют в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Отмечается, что Корниевский ранее принимал участие в боевых действиях в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей в составе батальона «Айдар». Сейчас он подозревается в совершении преступлений по ст. 28 ч.2, ст. 263 ч.1; ст. 263−1 ч.2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в том, что из корыстных побуждений по предварительному сговору в составе преступной группы незаконно изготовлял огнестрельное оружие. Еще — в удалении маркировки с огнестрельного оружия, его незаконном хранении, изготовлении и хранении боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также в сбыте указанных предметов «клиентам» из криминальной среды Киевского и других регионов Украины.

«Согласно утверждениям органов досудебного следствия, Корниевский в составе преступной группы выполнял руководящую функцию, принимая управленческие решения, решая конспиративные вопросы, а также финансовые вопросы, связанные с противоправной деятельностью группы и вопросы, связанные с налаживанием каналов сбыта», — считают в суде.

Постановлением судьи Приморского райсуда относительно подозреваемого была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с определением залога 440,5 тысячи гривен. Однако защита подозреваемого подала апелляционную жалобу, в который поставила вопрос об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Сам же подсудимый полагает, что его можно освободить и передать на поруки.

Заслушав стороны, суд принял решение избрать Корниевскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 54 дня — до 11 июня, оставив сумму залога без изменения.

Ранее аналогичные постановления — о применении меры пресечения в виде содержания стражей с определением размера залога — вынесены апелляционным судом в отношении двух других подозреваемых. А именно — еще одного добровольца «Айдара» Ивана Каралюса (позывной «Шукач») и одного из «киборгов» Виктора Балацкого (позывной «Агат»). Они, по данным следствия, являются соучастниками Корниевского.

В региональном главке Нацполиции АРК и Севастополя подтвердили, что трое задержанных в Киеве 19 апреля в настоящее время содержатся в Одесском СИЗО.

*Сторонники арестованных считают, что они невиновны

Адвокат Виталий Коломиец привел неоспоримые факты военной биографии Александра Корниевского. Он — пулеметчик 24-го отдельного батальона «Айдар», несмотря на три контузии добил вражеский ДОТ из РПГ, стреляя из закрытого помещения. Отличился в боях за Счастье, Трехизбенку, Желтое, был ранен.

Впечатляет и послужной список его «сообщников». «Киборг» Виктор Балацкий в Донецком аэропорту сжег три единицы вражеской техники, прошел Иловайск, Дебальцево и другие горячие точки. Имеет ранения, нуждается в замене коленного сустава.

Доброволец 24-го отдельного батальона «Айдар» Иван Карлюс в 2014—2015 годах отличился в боях за Счастье, Болотное, Лутугино, Металлист, Георгиевку Луганской области. Отмечен правительственными наградами.

Адвокат подчеркивает, в частности, что экс-бойцам инкриминируют передачу оружия. По его словам, Служба безопасности Украины осуществляла документирование передачи оружия через своего агента, который представлялся добровольцем под некой легендой.

«В дальнейшем ребятам инкриминируют переработку ММГ и стартовых пистолетов, без предусмотренного законом разрешения, с целью наживы, совершенное устойчивым преступным формированием. (…) Цинизм ситуации добавляет тот факт, что ребят объявили в розыск до того, как сообщили о подозрении, а задержали по адресу фактического проживания. (…) Зная опыт и практику судов Киева, ребят повезли судить в Одессу», — поясняет Виталий Коломиец. Он уточняет, что сделано это с целью «лишить ситуацию общественного резонанса и поддержки добровольцев».

Как заявил глава следственного отдела полиции Автономной Республики Крым Сергей Пантелеев, во время обысков по месту их проживания в Киеве и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14 тысяч боеприпасов, в том числе и крупнокалиберные. Также изъято три килограмма пластида, электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнемета «Шмель» и 30 гранат. Кроме того, выявлены станки по изготовлению оружия и боеприпасов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе арестован подозреваемый в участии в террористической организации «ЛНР».