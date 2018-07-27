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Свитолина отказалась ехать в Москву

14:37 27 июля 2018   1032
Элина Свитолина отказалась ехать в Москву
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я позиция в мировом рейтинге) отказалась от участия в турнире Moscow River Cup с призовым фондом 750 тысяч долларов, который пройдет в столице России с 23 по 29 июля.

Изначально 23-летняя одесситка попала в заявочный список участниц турнира, который начнется через неделю после завершения «Уимблдона» и пройдет на грунтовом покрытии, но в итоге изменила свое расписание. Правда, после отказа Свитолиной турнир, заменивший в календаре WTA соревнования в шведском Бостаде, не останется без представительства Украины: Катерина Козлова (65-я) начнет свои выступления с основной сетки, а Ангелина Калинина (126-я) — с квалификации.

Отмечу, что в ближайших планах лучшей теннисистки Украины участие в турнире Nature Valley Classic с призовым фондом 936 тысяч 128 долларов, который пройдет с 18 по 24 июня в английском Бирмингеме. Организаторы соревнований выдали Свитолиной «wildcard» — особое приглашение спортсмену на основании других выступлений, зрительских симпатий или других показателей. В прошлом году в Бирмингеме украинка вылетела во втором круге, уступив итальянке Камиле Джорджи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зидан стал cвидетелем 11-го триумфа Надаля на «Ролан Гаррос».

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