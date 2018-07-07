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ЧМ-2018 на ТВ 7 июля: где смотреть матч Россия — Хорватия
7 июля (суббота)
¼ финала
Швеция — Англия 17.00 «Интер»
Россия — Хорватия 21.00 «Интер»
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”