Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

ЧМ-2018 на ТВ 7 июля: где смотреть матч Россия — Хорватия

7:00 7 июля 2018   427
На мировом первенстве определятся последние полуфиналисты
Инф. «ФАКТОВ»


7 июля (суббота)

¼ финала

Швеция — Англия 17.00 «Интер»

Россия — Хорватия 21.00 «Интер»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины