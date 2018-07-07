Порошенко, Юнкер, Туск и Могерини примут участие в саммите Украина-ЕС

Украина

Представители Украины и Европейского Союза на саммите, который состоится в понедельник, 9 июля, обсудят шаги в реализации Соглашения об ассоциации и области свободной торговли. Также в повестке дня стоят реформы в Украине и их поддержка со стороны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Ожидается, что Украину будет представлять Петр Порошенко, а ЕС — председатель Совета ЕС Дональд Туск, а также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, в саммите будут участвовать высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Согласно информации, участники саммита также затронут вопросы, связанные с кризисом и конфликтами, а также вопросы региональной и внешней политики, в частности отношения с РФ, энергетической безопасности и действий по итогам саммита «Восточного партнерства», прошедшего в 2017 году.

«Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС на прошлой неделе решили на июньском Европейском совете утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики»,— говорится в сообщении.

По поводу Соглашения об ассоциации подчеркивается, что оно положительно отразилось на торговле между ЕС и Украиной, а также на экономике страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», послам G7 представили детали плана деоккупации Донбасса.