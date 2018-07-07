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Елизавета II примет Трампа во время его визита в Великобританию

6:55 7 июля 2018   166
Елизавета2
Инф. «ФАКТОВ»

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон заявил о том, что британская королева Елизавета II примет президента США Дональда Трампа во время его визита в страну. Об этом сообщает CNBС.

По словам посла, встреча Трампа и королевы состоится в Виндзорском замке.

Это будет последняя из официальных встреч американского президента во время его визита в Британию.

После этого Трамп с супругой направятся в Шотландию, где проведут выходные.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Лондон президента США рядом с британским парламентом запустят в небо «бэби-Трамп» — гигантский шар (шесть метров), изображающий Трампа в младенчестве.

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