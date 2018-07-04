7 июля 2018

Знаете, откуда пошло выражение ''На обиженных воду возят''? Не знаете? Я тоже не знал. Сейчас расскажу. Правда, к сегодняшней нашей ''Фигурке дня'' это имеет лишь косвенное отношение. И все же…

До появления водопровода в больших городах в царской России, а значит, долгое время и в Украине, воду развозили водовозы. Причем, за чистую родниковую воду горожанам приходилось платить, а вода для технических нужд раздавалась бесплатно. Но, поскольку со временем некоторые водовозы, злоупотребляя своим, так сказать, служебным положением, начали потихонечку приторговывать и технической водой, было принято решение наказывать их следующим образом. Местное начальство приказывало проштрафившимся выпрягать лошадей и, впрягшись самим, развозить огромные бочки с водой по городским улицам. Наверное, не нужно объяснять, кто в подобных случаях был обиженной стороной…

Я это вот к чему решил рассказать. Так уж устроен человек, что иногда даже против своей воли (а чаще -своей воле не противясь) тот или иной из нас поддается искушению обиды. Порой даже имеющей под собой конкретные основания. Но поддается, не сознавая, что страдает от этого нередко больше, чем человек, его обидевший.

По этому поводу есть одна замечательная притча. Приходит к учителю ученик за советом:

- Скажи, учитель, как тебе удается всегда быть в хорошем настроении? Никогда не приходилось видеть, как ты злишься. Научи меня этому.

- Хорошо, — согласился учитель и предложил ученику принести на следующий день прозрачный пакет и одну картофелину.

- И это все?- удивленно уточнил ученик.

- Для начала да. А дальше по мере того, как ты будешь обижаться на того или иного человека, добавляй в пакет, который ты должен носить с собой постоянно, по одной картофелине.

Прошло какое-то время. Пакет ученика постепенно наполнился картофелем почти доверху. Носить его постоянно стало и тяжело, и неприятно. К тому же, первые картофелины покрылись скользким налетом и начали издавать резкий запах, обращающий на себя внимание.

Обескураженный ученик снова отправился к учителю, не понимая, что со всем этим ''добром'' делать дальше.

- Пойми, — объяснил наставник, — я решил показать тебе как бы со стороны, что происходит в тебе самом, когда ты накапливаешь обиды на других людей. Всякий раз теперь, прежде чем обидеться на кого-то или, наоборот, кого-то обидеть, ты будешь задумываться, а стоит ли тебе носить в себе весь этот груз…

Мораль этой притчи очевидна. Поэтому, поздравляя сегодняшних именинников и традиционно желая им добра и счастья, просто хочу попросить вас не забывать урок мудрого учителя. Как стараюсь не забывать его я. Как всегда, искренне ваш.