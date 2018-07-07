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Мирные договоренности в Сирии: повстанцы покидают мятежную провинцию Даръа
В Сирии достигнуты договоренности между правительством Башара Асада и повстанцами в городе Босра о вступлении в силу режима прекращения огня на юге провинции Даръа. Об этом информирует государственное агентство SANA.
Согласно озвученным договоренностям, повстанцы должны передать правительственной армии тяжелое вооружение и оружие средней дальности. В ответ власти согласились оформить правовой статус участников конфликта, которые согласятся переехать с семьями в Идлиб (административный центр на северо-западе Сирии).
Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы, а внутренне перемещенные лица смогут вернуться в места своего проживания.
Мирные договоренности касаются пока касаются только провинции Даръа, однако после их окончательного утверждения аналогичный вариант урегулирования вооруженного конфликта может быть предложен и в провинции Эль-Кунейтра.
Напомним, в начале июля в Сирии были замечены новые наемники из ЧВК «Вагнер».
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