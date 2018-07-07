Фронтовые сводки: боевики применили запрещенное вооружение, ранен украинский боец

Украина

Российско-террористические войска на Донбассе упорно отказываются соблюдать договоренности о «хлебном перемирии» — за минувшие сутки, 6 июля, позиции сил Операции объединенных сил были обстреляны 30 раз, в т. ч. зафиксировано применение запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один украинский воин был ранен пулей снайпера в районе Красногоровки. Об этом пресс-центр ООС информирует в Facebook.

По уточненным данным разведки, в течение минувших суток в результате мер контрснайперской борьбы были уничтожены два оккупанта.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил использовать гранатометы и стрелковое оружие, а на Попаснянском и Светлодарском направлениях по нашим позициям открывался прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Катериновка, Светлодарск и Новолуганское. Кроме того, в районе Горловки боевики беспокоили украинских военных из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На Донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

На Мариупольском направлении вражеская активность была наиболее интенсивной — здесь оккупанты 12 раз пытались заставить наших защитников открыть ответный огонь. В т.ч. защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82 мм миномета.

С начала суток 7 июля враг уже дважды открывал огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы у Нового Айдара и Широкино.

Напомним, 5 июля в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 26 вооруженных провокаций.

