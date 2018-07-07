Павел Гриб испытывает в застенках информационный голод, — адвокат

Украина

Удерживаемый Россией в СИЗО в Ростове-на-Дону украинец Павел Гриб до сих пор не получил ни одного письма и очень страдает от информационного голода. Об этом заявила его адвокат Марина Дубровина, пишет «Радио Свобода».

«Ни одного письма он не получил ни тогда, ни сейчас, ни вообще. Ни от одного человека. Я бы на самом деле хотела, чтобы люди присылали ему письма, чтобы мы могли проверить и сказать, получил он хоть что-то или нет. Потому что до сих пор ни одного письма он не получил и он очень страдает из-за этого информационного голода, потому что у него есть ощущение, что о нем забыли, что о нем никто не помнит, что о нем никто не знает», — отметила адвокат.

Она также обнародовала адрес, по которому можно писать Грибу: 344 082, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России, Павлу Грибу.

На вопрос, может ли Гриб встречаться с родными, Дубровина ответила: «С отцом мы это обсуждали. И я думаю, что он не приедет на территорию России по другим причинам».

«До этого на судебное заседание приезжала мама. Я надеюсь, что она будет приезжать и на заседания по сути, когда они будут открытыми. И я думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом о разрешении на свидание. Ранее такие ходатайства отклонялись из-за „тайны следствия“, но сейчас, на стадии судебного разбирательства, уже нет смысла их отклонять», — считает адвокат.

Также Марина Дубровина сообщила, что предварительное слушание по делу гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого РФ в подготовке к теракту, пройдет 9 июля в России в закрытом режиме.

«У нас было судебное заседание по мере пресечения. Теперь у нас будет предварительное слушание, потому что мы с Павлом об этом ходатайствовали. У нас есть ходатайство, которое мы хотим объявить на этом слушании. Соответственно, уже потом у нас будет какой-то график судебных заседаний по сути»,— рассказывает она.

Заседание по избранию меры пресечения было открытым в присутствии консула, но Павел был по видео-конференц-связи, в суд его не доставляли. Следующее заседание будет в закрытом режиме, так как в законе написано, что предварительные слушания закрыты.

«Соответственно, консул не сможет на нем присутствовать. Павел будет по видео-конференц-связи. А все последующие заседания уже должны быть открытыми, Павла будут привозить в суд»,— рассказала адвокат.

По ее словам, в режиме видеоконференции очень плохая связь.

Напомним, что 24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали. 25 июня 2018 года адвокат Павла сообщила, что расследование дела Гриба завершили. 3 июля 2018 года отец Гриба Игорь рассказал, что его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи. 5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тюремщики «не увидели» травм у избитого украинца Павла Гриба.