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Макаревич, Ахеджакова и Алехина устроили в Москве концерт в поддержку Сенцова (видео)
6 июля в Москве прошел концерт в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова. Как информирует Крым. Реалии, участие в акции приняли Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн и др.
Мероприятие прошло в зале московского общества «Мемориал», информирует Радио Свобода.
Собравшимся были продемонстрированы видеообращения к украинскому режиссеру от его российских коллег Аскольда Курова, Андрея Плахова, Виталия Манского, Антона Долина; музыкантов Андрея Хлывнюка и Алексея Паперного, а также от участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.
В обращении, которое было поддержано участниками акции, содержится призыв к властям РФ прекратить преследование украинского режиссера.
Напомним, Олег Сенцов, который с 14 мая проводит протестную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, потерял 15 кг.
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