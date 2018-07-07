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Макаревич, Ахеджакова и Алехина устроили в Москве концерт в поддержку Сенцова (видео)

6 июля в Москве прошел концерт в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова. Как информирует Крым. Реалии, участие в акции приняли Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн и др.

Мероприятие прошло в зале московского общества «Мемориал», информирует Радио Свобода.

Собравшимся были продемонстрированы видеообращения к украинскому режиссеру от его российских коллег Аскольда Курова, Андрея Плахова, Виталия Манского, Антона Долина; музыкантов Андрея Хлывнюка и Алексея Паперного, а также от участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

В обращении, которое было поддержано участниками акции, содержится призыв к властям РФ прекратить преследование украинского режиссера.

Напомним, Олег Сенцов, который с 14 мая проводит протестную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, потерял 15 кг.