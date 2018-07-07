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ЧМ-2018: Макрон посетит полуфинальную игру в Санкт-Петербурге
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение посетить полуфинальную игру сборной Франции по футболу на ЧС-2018. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на официальное заявление Елисейского дворца.
Официальные представители Макрона заявили, что президент посетит только футбольный матч и других планов в России не имеет.
Тем не менее в Кремле уже выразили радость в связи с грядущим визитом.
«Мы рады, что приедет президент Франции», — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отметим, что прибыть на ЧМ-2018 в случае выхода сборной в полуфинал Макрон пообещал еще в мае на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинальной игре сборная Франции обыграла Уругвай со счетом 2:0.
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