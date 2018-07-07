Происшествия

В Киеве стреляли в журналистку с ребенком на руках

В Киеве стреляли из травматического оружия в журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич. Как сообщил «Громадському» супруг пострадавшей Тарас Семенюк, в момент инцидента на руках у его жены находился ребенок.

ЧП произошло на железнодорожном вокзале 6 июля.

«Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот», — рассказал он.

По словам мужчины, стрелок был задержан (он оказался сотрудником компании «Укрэнерго»), а жена находится в шоковом состоянии: она сильно испугалась за ребенка.

Напомним, 6 июля в Тбилиси ранили зятя президента Грузии.