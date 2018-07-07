Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве стреляли в журналистку с ребенком на руках

10:27 7 июля 2018   782
Пистолет в руке
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве стреляли из травматического оружия в журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич. Как сообщил «Громадському» супруг пострадавшей Тарас Семенюк, в момент инцидента на руках у его жены находился ребенок.

ЧП произошло на железнодорожном вокзале 6 июля.

«Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот», — рассказал он.

По словам мужчины, стрелок был задержан (он оказался сотрудником компании «Укрэнерго»), а жена находится в шоковом состоянии: она сильно испугалась за ребенка.

Напомним, 6 июля в Тбилиси ранили зятя президента Грузии.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины