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ЧМ-2018: российская болельщица №1 готова сняться обнаженной с подопечными Черчесова
Москвичка Наталья Немчинова, которая в ряде СМИ получила признание в качестве «самой красивой болельщицы ЧМ-2018», пообещала устроить откровенную фотосессию с игроками сборной России в случае их победы на чемпионате мира по футболу.
Российский блогер Федор Маслов задал Немчиновой вопрос, что она готова сделать в случае победы команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018.
«Я еще не готова ответить, не думала об этом», — заявила Немчинова.
Тогда Маслов предложил ей вариант — провести обнаженную фотосессию с футболистами российской команды. «Хорошо, я согласна», — мгновенно ответила Немчинова. «Я обещаю откровенную, обнаженную, красивую, безумную, сексуальную фотосессию с нашей сборной, чтобы весь мир увидел и удивился», — добавила она.
Ранее сообщалось, что самая красивая болельщица сборной России на ЧМ-2018 оказалась порноактрисой. Сама Немчинова эти слухи опровергла, заявив, что ее откровенные фотографии слил в интернет из мести ее бывший парень.
Напомню, что сборная России в четвертьфинале турнира 7 июля в Сочи сыграет с командой Хорватии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская болельщиица номер один оказалась порноактрисой.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”