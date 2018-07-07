ЧМ-2018: российская болельщица №1 готова сняться обнаженной с подопечными Черчесова

Спорт

Москвичка Наталья Немчинова, которая в ряде СМИ получила признание в качестве «самой красивой болельщицы ЧМ-2018», пообещала устроить откровенную фотосессию с игроками сборной России в случае их победы на чемпионате мира по футболу.

Российский блогер Федор Маслов задал Немчиновой вопрос, что она готова сделать в случае победы команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018.

«Я еще не готова ответить, не думала об этом», — заявила Немчинова.

Тогда Маслов предложил ей вариант — провести обнаженную фотосессию с футболистами российской команды. «Хорошо, я согласна», — мгновенно ответила Немчинова. «Я обещаю откровенную, обнаженную, красивую, безумную, сексуальную фотосессию с нашей сборной, чтобы весь мир увидел и удивился», — добавила она.

Ранее сообщалось, что самая красивая болельщица сборной России на ЧМ-2018 оказалась порноактрисой. Сама Немчинова эти слухи опровергла, заявив, что ее откровенные фотографии слил в интернет из мести ее бывший парень.

Напомню, что сборная России в четвертьфинале турнира 7 июля в Сочи сыграет с командой Хорватии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская болельщиица номер один оказалась порноактрисой.