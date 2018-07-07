В центре Киева закроют движение транспорта для реконструкции Парковой дороги

Украина

В Киеве с 15 июля начинаются работы по реконструкции Парковой дороги, в связи с чем будет закрыт прямой проезд от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут в центре столицы. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.

О начале действия ограничений обещают сообщить дополнительно.

«С 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке», — говорится в сообщении дорожников.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, на каких участках киевских дорог будет ограничено движение 7 июля.