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В центре Киева закроют движение транспорта для реконструкции Парковой дороги
В Киеве с 15 июля начинаются работы по реконструкции Парковой дороги, в связи с чем будет закрыт прямой проезд от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут в центре столицы. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.
О начале действия ограничений обещают сообщить дополнительно.
«С 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке», — говорится в сообщении дорожников.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, на каких участках киевских дорог будет ограничено движение 7 июля.
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