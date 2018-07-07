Боевики "ДНР" "отжали" церковь в Макеевке

Украина

Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Пастор церкви Александр Мосейчук написал в «Фейсбуке», что 6 июля «наша Церковь „Новая Жизнь“ (Макеевка), которая находится на территории „ДНР“, осталась без церковного здания. Около полудня приехали семь представителей власти, среди них были люди вооруженные, и сказали, что наше здание нам больше не принадлежит. Несмотря на все уговоры и переговоры, здание было опечатано».

«Неужели это только начало гонений?» — задает автор риторический вопрос.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для расквартирования офицеров из РФ в Донецке насильно выселили людей.