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Погода на выходные: в Карпатах — паводки, а на юге Украины — пожары
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сделала несколько предупреждений на выходные в Украине. В частности, в связи с дождями 8−9 июля ожидается подъем воды в реках Прут и Сирет на территории Ивано-Франковской области, тем временем на востоке и в центре Украины наблюдается высокая пожарная опасность. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
В частности, подъем воды в реках бассейна Днестра на Прикарпатье составит 0,2−0,7 м по сравнению с уровнем на 8.00 6 июля. Также возможно формирование значительных местных стоков и стоков на склонах.
Чрезвычйно высокая пожарная опасность (V класс) будет актуальной 7−9 июля для Донецкой, Запорожской, большинства районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей.
Высокая пожарная опасность (IV класс) в эти дни прогнозируется для Киевской области.
Напомним, аномальная жара в Канаде привела к гибели десятков местных жителей.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”