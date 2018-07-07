Происшествия

Погода на выходные: в Карпатах — паводки, а на юге Украины — пожары

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сделала несколько предупреждений на выходные в Украине. В частности, в связи с дождями 8−9 июля ожидается подъем воды в реках Прут и Сирет на территории Ивано-Франковской области, тем временем на востоке и в центре Украины наблюдается высокая пожарная опасность. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В частности, подъем воды в реках бассейна Днестра на Прикарпатье составит 0,2−0,7 м по сравнению с уровнем на 8.00 6 июля. Также возможно формирование значительных местных стоков и стоков на склонах.

Чрезвычйно высокая пожарная опасность (V класс) будет актуальной 7−9 июля для Донецкой, Запорожской, большинства районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей.

Высокая пожарная опасность (IV класс) в эти дни прогнозируется для Киевской области.

Напомним, аномальная жара в Канаде привела к гибели десятков местных жителей.