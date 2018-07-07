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В Одессе задержали иностранцев-барсеточников, похитивших из авто 300 тысяч гривен
В субботу, 7 июля в Одессе задержали двух иностранцев, занимавшихся нехитрым промыслом — кражами барсеток из салонов оставленных на стоянках автомобилей.
«В полицию поступило сообщение от 63-летнего жителя Одессы о том, что на парковке возле супермаркета строительных материалов по проспекту Небесной сотни из его автомобиля украли сумку с документами и 311 тысячами гривен, — рассказали в полиции. — Действовали злоумышленники по предварительно оговоренному плану. Один из них у автомобиля отвлек потерпевшего, а второй через открытую заднюю дверь незаметно схватил сумку с деньгами и скрылся с места происшествия».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установили. Ими оказались двое граждан одного из ближневосточных государств в возрасте 26 и 42 лет.
Злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в ходе полицейской спецоперации с погоней и стрельбой на одесской Молдаванке [1] 14 мая задерживали барсеточников, пострадали трое правоохранителей.
Фото полиции
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”