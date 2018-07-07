Кличко: "Обновляя городскую инфраструктуру, Киев перенимает лучший мировой опыт по ремонту дорог"

Украина

Обновляя городскую инфраструктуру, столичная власть перенимает лучший мировой опыт по ремонту дорог. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

По его словам, за предыдущие два года в столице капитально отремонтировали 502 километра дорог, которые теперь соответствуют европейским стандартам.

Кличко отметил, что в этом году киевская власть поставила перед собой задачу отремонтировать ключевые магистрали, от которых зависят интенсивность и комфортность движения в городе. И планируют постепенно перейти к ремонту и маленьких улиц.

Большую часть работ на запланированных на этот год объектах, должны завершить в летний период.

Мэр Киева привел несколько примеров успешной реконструкции улиц. Один из них — капитальный ремонт бульвара Академика Вернадского.

«Спросите у местных жителей. Там были такие ямы, что передвигаться можно было разве что на бронетранспортере. Ни одного капитального ремонта не делали более 45 лет! Сегодня на бульваре новая качественная дорога. Комплексно обновили и всю окружающую инфраструктуру. Установили новые бордюры, обустроили новые тротуары, отремонтировали смотровые колодцы и озеленили прилегающую территорию. Также на Вернадского установили 280 энергосберегающих светильников. Дорога теперь хорошо освещена», — заявил Кличко.

Он напомнил, что подрядные организации при заключении договора, дают гарантию

на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки — подрядчик должен устранить их за свой счет.

Также мэр столицы отметил, что в конце октября в Киеве состоится международный семинар Всемирной ассоциации автомобильных магистралей.

Членом этой организации столица стала буквально неделю назад. По словам Кличко, на этом мероприятии Киев, в частности, рассчитывает получить рекомендации и предложения по внедрению новейших технологий в обновлении городской инфраструктуры.

«Наша задача — использовать лучшей мировой опыт по ремонту дорог, обновлению инфраструктуры. Став членом ассоциации, мы получим большой толчок для того, чтобы равняться на лучшие страны мира, лучшие города по качеству и комфорту дорог», — подчеркнул Кличко.

Напомним, Киев получил от Всемирной ассоциации автомобильных магистралей сертификат об официальном вступлении города в эту организацию. Причем город стал первой столицей в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации. На сегодня в составе Ассоциации, созданной более 100 лет назад, входят представители из 142 стран мира. К примеру, правительства таких стран, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Япония, Франция, Германия, США.

Напомним, Виталий Кличко в интервью «ФАКТАМ» рассказал о ключевых инфраструктурных проектов в столице.