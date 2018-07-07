Украина

"Чувствую себя не настолько прекрасно, как утверждают некоторые": новое письмо Сенцова (фото)

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбываюший срок по несправедливому приговору в РФ, написал своей коллеге Римме Зюбиной. Текст письма актриса опубликовала в Facebook.

В письме Сенцов иронизирует над заявлениями «некоторых уполномоченных правозащитников» о прекрасном состоянии его здоровья, однако уверяет, что он держится.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовки — ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть», — отметил Сенцов.

Он объяснил, почему от него так долго идут сообщения (письмо Сенцова датировано 3 июля. Ред.).

«Письма, которые присылают мне, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом распечатывают и отдают мне и может не в тот же день… Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если ответ приходит через неделю, это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. И теряются часто, в отличии от электронных», — отмечает Сенцов.

Также он отметил сложности с организацией телефонного общения.

«Из-за рубежа — один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, … такая ситуация вокруг меня», — написал режиссер.

Напомним, во время короткого посещения Сенцова в колонии российский омбудсмен сделала ему сомнительный комплимент.