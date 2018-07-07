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Загадочная смерть: в Одессе в море найдено тело мужчины и сумка с камнями (фото)
Погибшего, которому на вид около 40 лет, нашли сегодня, 7 июля, на пляже, возле Скалодрома, в районе «Трассы здоровья».
«На нем была сумка с камнями, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Припроверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не выявлено. Одной из основных версий пока является самоубийство».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и водолазы тактической группы батальона полиции особого назначения. Проводятся работы на воде и на глубине.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.
Напомним, в субботу, 7 июля, в Одессе задержали барсеточнико с крупным «уловом».
Фото полиции
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”