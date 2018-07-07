Происшествия

Загадочная смерть: в Одессе в море найдено тело мужчины и сумка с камнями (фото)

Погибшего, которому на вид около 40 лет, нашли сегодня, 7 июля, на пляже, возле Скалодрома, в районе «Трассы здоровья».

«На нем была сумка с камнями, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Припроверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не выявлено. Одной из основных версий пока является самоубийство».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и водолазы тактической группы батальона полиции особого назначения. Проводятся работы на воде и на глубине.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, в субботу, 7 июля, в Одессе задержали барсеточнико с крупным «уловом».

Фото полиции

