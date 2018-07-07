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Два легендарных футболиста заключили оригинальное пари перед матчем ЧМ
Накануне матча ¼ финала Чемпионата мира между Швецией и Англией в социальной сети Instagram завязался шуточный спор между легендами сборных — Златаном Ибрагимовичем и Дэвидом Бэкхемом, которые в 2013 году вместе выступали за французский «ПСЖ».
Первым написал шведский гигант: «Йоу, Дэвид, если Англия победит, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира. Но если выиграет Швеция, ты купишь мне то, что я захочу, в магазине IKEA. Идет?». Бэкс не стал медлить с ответом: «Златан, если Швеция победит, я лично отведу тебя в IKEA и куплю все, что понадобится тебе для нового особняка в Лос-Анджелесе (Ибрагимович на данный момент выступает в США за клуб «Лос-Анджелес Гэлэкси. — Авт.). Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на «Уэмбли» в футболке английской сборной, посмотрел матч «Трех львов» и попробовал фиш-энд-чипс».
Недолго думая, в диалог футбольных звезд вклинились и представители упоминавшейся сети IKEA: «Ибра, когда Швеция выиграет, и ты придешь с Дэвидом в IKEA, мы накормим вас шведскими фрикадельками с брусничным соусом. Средний размер подойдет?».
Напомню, что матч Швеция — Англия пройдет в субботу, 7 июля, в Самаре. Начало — в 17:00 по киевскому времени.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”