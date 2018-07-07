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Украина

Диссидент и Герой Украины Лукьяненко попал в реанимацию

15:04 7 июля 2018   80
лукьяненко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко находится в больнице, в реанимации. О состоянии 89-летнего Лукьяненко рассказал в Facebook экс-депутат Владимир Яворивский.

Левко Лукьяненко — украинский диссидент и соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины». Был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады. В 2005 году удостоен звания Героя Украины.

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